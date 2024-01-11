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الخميس 11 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

نقل اصطدم بموتوسيكل.. طلب التحريات فى مصرع شخصين بحادث مروري بالعمرانية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تواصل جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها فى مصرع شخصين فى حادث اصطدام سيارة نقل مع دراجة نارية “موتوسيكل” بشارع عثمان محرم بالعمرانية، وكلفت خبراء الطب الشرعى بفحص جثمانهما وإعداد تقرير بسبب الوفاة، كما أمرت بالتحفظ على السيارة والدراجة النارية المتسببين فى الحادث، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة. 

كان مسؤول غرفة عمليات المرور، تلقى إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحيتين بشارع عثمان محرم.

وعلى الفور انتقل مأمور القسم إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام سيارة نقل مع دراجة نارية ما أسفر عن حالتي وفاة.

تحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.

مصرع شخصين حادث مروري العمرانية