البحث عن سيدة تركت رضيعا بمحل بقالة وفرت هاربة فى الدقهلية

تكثف الأجهزة الامنية بالدقهلية من جهودها لكشف غموض قيام سيدة مجهولة بترك طفل "ذكر" حديث الولادة لدى صاحب محل بقالة بمدينة المطرية محافظة الدقهلية ولاذت بالفرار.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المطرية من المدعو "حسن.ا.م"،28 عاما، صاحب محل بقالة ومقيم شارع بورسعيد بندر المطرية أنه حال تواجده بمحل البقالة خاصتة،حضرت اليه احدى السيدات "مجهولة" وبرفقتها طفل ذكر يبلغ من العمر شهرين ويرتدى ملابس أطفال والحالة الصحية جيدة، ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية وقامت بتره ولاذت بالفرار.

وكلف مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث من ضباط فرع البحث الجنائي بشمال الدقهلية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المطرية بقيادة الرائد معاذ جمال، رئيس المباحث، من كشف غموض الواقعة وضبط السيدة والدة الطفل.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة