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الإثنين 08 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. التحالف الوطني يوزع الورود والحلوى على أطفال كنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد

أعضاء التحالف الوطني
أعضاء التحالف الوطني خلال توزيع الورود والحلوى
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وزع وفد من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة بورسعيد، بقيادة المهندس علي جبر، الورود والهدايا والحلوى، اليوم الأحد، على أطفال كنيسة الأنبا بيشوي، بمناسبة بعيد الميلاد.

وأشار منسق التحالف ببورسعيد إلى أن هذا يأتي من أجل التأكيد على أن مصر تحتفل بالمسلمين والأقباط داخل الكنائس، حتي ترسل للعالم أجمع رسائل السلام والمحبة، وتؤكد علي مساعي الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستعادة السلام في العالم بعدما نجح في القضاء علي التطرف، وحقق أعلي معاني السلام في مصر.
 وتشهد كنيسة الأنبا بيشوي بـ محافظة بورسعيد احتفالات كبيرة في هذا العام بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث شهدت الكنيسة اقبال المئات من الصغار والكبار، وذلك بمشاركة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

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التحالف الوطني عيد الميلاد المجيد بورسعيد كنيسة الأنبا بيشوي محافظة بورسعيد