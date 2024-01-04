مستقبل وطن بالبجيرة يكرم كوادر الحزب على دورهم الفعال فى انتخابات الرئاسة ٢٠٢٤



نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، احتفالية تكريم لقيادات وكوادر الحزب، تقديرا لجهودهم في الانتخابات الرئاسية 2024،حيث شهد الحفل تكريم عدد كبير من قيادات واعضاء الحزب بالمحافظة.



وتأتي الاحتفالية فى إطار الدور الفاعل الذي قامت به أمانة الحزب بالبحيرة بداية من فترة الدعاية الانتخابية وحتى إعلان النتيجة، بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية جديدة.

ووجه سند السمالوسي القيادي بالحزب فى المحافظة، الشكر لكافة كوادر وقيادات الحزب على جهودهم في الاستحقاق الدستوري، موضحا أنهم قاموا بدورهم ومسئوليتهم كما ينبغي أن تكون، وضربوا مثلا فى حب الوطن والوطنية.

وقال السمالوسي إن حزب مستقبل وطن وفقا لتوجيهات رئيس الحزب بكافة أمانته يقف خلف القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل استكمال مسيرة الانجازات والوصول للجمهورية الجديدة.