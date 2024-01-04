ضبط سكر ومنظفات مجهولة المصدر بالظاهر والمعصرة وسقوط صاحب مخبر لتجميعه بطاقات تموينية ببدر

ضبطت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة كميات من السكر والمنظفات مجهولة المصدر بالظاهر والمعصرة، كما تم ضبط صاحب مخبر لتجميعه بطاقات تموينية للاستيلاء على الدعم بمدينة بدر.

البداية عندما تم ضبط سائق سيارة "نقل" بدائرة قسم شرطة الظاهر وبحوزته (طن سكر- كميات من السلع الغذائية المتنوعة) وبمواجهته اعترف بتجميع السلع الغذائية المدعمة ومجهولة المصدر لطرحها بالأسواق وبيعها بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط (مسئول عن مصنع منظفات صناعية - كائن بدائرة قسم شرطة المعصرة) لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كمية كبيرة من المنظفات الصناعية المقلدة والمغشوشة واستخدام علامات تجارية مملوكة للغير "بدون وجه حق ومجهولة المصدر" وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المصنع على (طن مسحو ونجحت أجهزة الأمن في ضبط (مالك مخبز بلدى "له معلومات جنائية"- كائن بدائرة قسم شرطة بدر) وبحوزته (١٤٧ بطاقة تموينية مدعمة خاصة بالمواطنين- كمية من مخدر الحشيش)

وبمواجهته اعترف بتجميع البطاقات التموينية بقصد الاستيلاء على الدعم، وحيازته لمخدر الحشيش بقصد الإتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.