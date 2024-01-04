محافظ الشرقية يلتقي العاملين الأقباط بالديوان العام لتهنئتهم بعيد الميلاد

التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم، العاملين المسيحيين بالديوان العام والإدارات التابعة له لتهنئتهم بعيد الميلاد المجيد وذلك في مشهد حضاري يدلل على عمق العلاقات الإنسانية التي تجمع بين المحافظ والعاملين بالجهاز الإداري، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

حضر اللقاء المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وقال المحافظ إن أعياد المصريين واحده نحتفل بها جميعاً في جو من البهجة والسرور فنشارك المسيحيين فرحتهم بأعيادهم كما يشاركونا فرحتنا بأعيادنا، داعياً المولى عز وجل أن يُعيد تلك المناسبة على مصرنا الغالية بكل الخير والسلام.

وأكد المحافظ، أننا أبناء وطن واحد تجمعنا أواصر المحبة والصداقة والعمل المشترك للنهوض بمصرنا الغالية والمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

من جانبهم أعرب العاملون المسيحيون عن إمتنانهم لمحافظ الشرقية لتهنئتهم بعيد الميلاد المجيد، مؤكدين بذل المزيد من الجهد والعمل والمشاركة في بناء وطننا الغالي مصر وتقدمه وازدهاره وتحقيق الخير لأبنائه.