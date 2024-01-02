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الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل تعليم الدقهلية: التعليم الفنى قاطرة التنمية لمصر

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع بتعليم الدقهلية
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أكد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية أن التعليم الفني هو قاطرة التنمية لمصر المستقبل، حيث يركز على تخريج فني ماهر منضبط ملتزم ومحب لوطنه يواكب سوق العمل على الصعيدين المحلي والعالمي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده اليوم الثلاثاء بحضور أيمن البرامونى مدير عام التعليم الفنى بمديرى المدارس الفنية العسكرية ومديرى إدارات التعليم الصناعى والتجارى والزراعى لعرض المشاكل التى تواجه نظام التأسيس العسكرى لتذليل كافة العقبات التى تواجههم فى انضباط  العملية التعليمية.

وأضاف وكيل الوزارة أن تحويل المدارس الفنية إلى مدارس تأسيس عسكري أضْفَى عليها سمات الانضباط والالتزام ويسهم بشكل كبير في غرس وتأصيل وتعزيز قيمة الولاء والانتماء للوطن لدى أبنائنا الطلاب.

وأشار إلى أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات  الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة الأهتمام بالمدارس الفنية واكسابها أهمية خاصة باعتبارها احد السبل الرئيسية لتحقيق خطط التنمية الشاملة.

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