غدا.. "القومي لثقافة الطفل" يحتفل بمرور 35 عامًا على مسابقة "مصر فى عيون أطفال العالم"

يحتفل المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف بمرور ٣٥ عاما على مسابقة "مصر فى عيون أطفال العالم"، كما يتم تكريم أطفال فلسطين وذلك تقديرا لهم لمساهماتهم فى المسابقة. وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وإشراف الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

وبدأت المسابقة محلية منذ عام ١٩٨٨ على يد د منى الحديدي، ثم انطلقت على المستوى العالمي عام ٩١ خلال فترة رئاسة د علاء حمروش، ثم تخصصت عام ٢٠٢٢ فى القاهرة الإسلامية و ستنطلق هذا العام لتكون لأطفالنا فى الخارج علاوة على أطفال العالم .

وتقام فعاليات الاحتفال في مركز الهناجر للفنون الساعة الخامسة مساء الثلاثاء ٢ يناير وتبدأ الفعاليات بافتتاح معرض لوحات " مصر فى عيون أطفال العالم" فى ‏قاعة العرض بالهناجر لخمسين طفلا من أنحاء العالم، الفائزين بجوائز ذهبية وفضية وشهادات تقدير .

وتتضمن فعاليات الاحتفالية بالنشيد الوطنى ‏ثم عرض *فيلم عن المسابقة، يعقبها كلمة رئيس المركز

و كلمة الأمين العام د هشام عزمي.

ثم تبدأ الفعاليات الفنية بعرض غنائي لفرقة كورال سلام بقيادة المايسترو وائل عوض، ثم تقدم فرقة كورال عباد الشمس الفلسطينية عدة اغاني وطنية فلسطينية، ثم تقدم فرقة بنات وبس بقيادة عبد الرحمن أوسكار عدة لوحات استعراضية.

ويختتم الحفل بتكريم عدد من الشخصيات التى أسست المسابقة وعملت على تطويرها وهم ‏الدكتورة منى الحديدى ، والدكتور علاء حمروش، وكريمان غنام، و هدى كرارة، كما سيتم توزيع جوائز الأطفال الفائزين لمندوبي الدول.

ويذكر أن أطفال ١٧ دولة قد شاركوا هذا العام بعدد ٥٧١ لوحة، فاز منهم ٥٩ بميداليات ذهبية وفضية وبرونزية وشهادات تقدير .