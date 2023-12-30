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السبت 30 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

5 شهداء في قصف إسرائيلي بغزة وشهيد برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

قصف إسرائيلي
قصف إسرائيلي
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استشهد 5 فلسطينيين، اليوم السبت، إثر قصف اسرائيلي استهدف مناطق جنوب قطاع غزة ووسطه. 
وقالت مصادر طبية صحفية إن 4 أشخاص استشهدوا إثر قصف عنيف على محيط المستشفى الأوروبي جنوب شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة. 
واستشهد شخص آخر، وأصيب اثنان، إثر قصف مدفعي عنيف على منزل بمخيم "المغازي" وسط القطاع، حيث أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها نقلت الشهيد والإصابتين إلى المستشفى. 
وفي الضفة الغربية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب متأثرًا بإصابته بالرصاص الحي أطلقه عليه أحد جنود الاحتلال في مخيم "الفوار" جنوب محافظة "الخليل". 
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص بكثافة على الشاب داخل سيارته عند مدخل المخيم وتركته ينزف مدعية أنه قام بعملية دهس. 

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