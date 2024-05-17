اليوم العالمي للمتاحف| متحف سوهاج القومي يفتح أبوابه بالمجان غدًا

يفتح غدا السبت متحف سوهاج القومي أبوابه مجانا أمام الجمهور وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف بعد قرار المجلس الأعلى للآثار بجعل اليوم مجانا لجذب اكبر عدد من المواطنين للتعرف على المتاحف الأثرية في بلادهم .



يشار إلي ان متحف سوهاج القومي يعتبر رحلة عبر التاريخ والحضارة حيث يقع في قلب محافظة سوهاج على ضفاف نهر النيل حيث افتتح المتحف في 12 أغسطس 2018 بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من كبار المسؤولين ويجمع تصميمه بين الأصالة والحداثة وصُمم المتحف ليعكس روعة العمارة الفرعونية مستلهمًا شكله من معبد الملك سيتي الأول بأبيدوس ويتكون المتحف من بدروم وطابقين، ويضم أكثر من 7000 قطعة أثرية تعبر عن مختلف العصور، منها مومياوات نادرة وقطع فريدة تُظهر عظمة الحضارة المصرية.

اما قاعات العرض فيحتوي المتحف على ثمانية قاعات تعرض الآثار بطريقة موضوعية، حيث تُسلط كل قاعة الضوء على جانب معين من الحياة الفرعونية، بدءًا من ملوك وشخصيات مصر القديمة، مرورًا بالأسرة والوضع الاجتماعي، وصولًا إلى الحرف والصناعات، وبلغت التكلفة الإجمالية لإنشاء المتحف 72 مليون جنيه، وهو يُعد مشروعًا ثقافيًا وتعليميًا هامًا يهدف إلى إثراء الوعي الأثري والتاريخي لدى الزائرين، لذلك يعتبر متحف سوهاج القومي ليس مجرد مكان لعرض الآثار، بل هو رحلة تعليمية تأخذ الزائرين في جولة عبر الزمن لاكتشاف جذور الحضارة المصرية وتأثيرها على العالم.

يذكر أن دول العالم تحتفل في الثامن عشر من مايو من كل عام بيوم المتاحف العالمي، وهو مناسبة لتعزيز الوعي بأهمية المتاحف ودورها في المجتمع. وتشارك مصر في هذه الاحتفالية سنوياً من خلال فتح أبواب متاحفها مجاناً للجمهور، وتنظيم فعاليات وبرامج تهدف إلى تعريف الجمهور بالكنوز الأثرية والحضارية التي تضمها المتاحف.

تاريخ اليوم العالمي للمتاحف:

تأسس اليوم العالمي للمتاحف عام 1977 من قبل المجلس الدولي للمتاحف (ICOM)، ويهدف الاحتفال إلى زيادة توحيد التطلعات والجهود الإبداعية للمتاحف وتوعية الجمهور العالمي إلى أنشطتها المختلفة، وتم تبني موضوع سنوي للحدث لأول مرة في عام 1992، وتشارك المتاحف من جميع أنحاء العالم في فعاليات اليوم العالمي للمتاحف، والتي تشمل المعارض والعروض والمحاضرات وورش العمل.

أهمية المتاحف:

تُعد المتاحف بمثابة حراس للذاكرة والتاريخ، فهي تحفظ القطع الأثرية والتحف التي تُجسّد حضارات وثقافات مختلفة، وتلعب المتاحف دورًا هامًا في التعليم والتربية، فهي تُتيح للجمهور التعرف على التاريخ والثقافة والفنون من خلال المعارض والعروض التفاعلية، وتُساهم المتاحف في تنمية السياحة، فهي تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم للاطلاع على روائع الحضارة الإنسانية.

فعاليات مصر في اليوم العالمي للمتاحف:

تفتح جميع متاحف الآثار على مستوى الجمهورية أبوابها مجاناً للجمهور، وتنظم وزارة السياحة والآثار فعاليات متنوعة في المتاحف، تشمل عروض موسيقية وفنية، وورش عمل تفاعلية للأطفال، وجولات إرشادية للمتاحف، ومحاضرات وندوات حول موضوعات ذات صلة بالمتاحف.

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