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الجمعة 29 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الذهب يرتفع 35 جنيها في نهاية تعاملات اليوم

سعر الذهب
سعر الذهب
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سجل سعر الذهب زيادة جديدة بنهاية معاملات اليوم الجمعة، ليصل الي 35جنيه زيادة في الجرام الواحد داخل محلات الصاغة ليشمل بذلك كل الأعيرة الذهبية.


وكشفت تقارير اقتصادية أن وصول سعر الجرام من عيار 21 الاكثر تداولا نحو 3085 جنيه للبيع و 3135 جنيه للشراء و عيار 18 نح للهو 2644 جنيه للبيع و 2678 جنيه للشراء .
وسجل سعر عيار 14 حوالي 2057جنيه للبيع و 2090 جنيه للشراء و عيار 24 نحو 3528 جنيه للبيع و 3583 جنيه للشراء .
وصل سعر الجنيه الذهب الي 24.7 الف جنيه للبيع و 25.08 الف جنيه للشراء و أوقية الذهب 109.560الف جنيه و 111.43 الف جنيه للشراء .
وبلغ سعر كيلو الذهب حوالي 3.525 مليون جنيه للبيع و 3.6 مليون جنيه للشراء 

سعر الذهب عيار 21 عيار 24 عيار18 عيار 14