شبان بنها تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

نظمت مدارس وجمعية الشبان العالمية ببنها، احتفالية اليوم العالمي للغة العربية، انطلقت الاحتفالية بعروض فنية ومسرحية للطلاب للتأكيد علي هوية اللغة العربية التي تعد أم اللغات ضمن أنشطة المدرسة في مجالات تعزيز الهوية العربية لدى الطلاب ودعم القضية الفلسطينية.



شهد الاحتفال مصطفى عبد الحميد فرج رئيس مجلس إدارة هيئة الشبان العالمية بالقليوبية والممثل القانوني لمدارس الجمعية، والدكتور أحمد السقا سكرتير عام الغرفة التجارية بالقليوبية، وتضمن الحفل عروضا مسرحية وفقرات شعرية عن القضية الفلسطينية ومسرحية المناهج وتراث وتاريخ ومفردات اللغة العربية أداها طلاب المدرسة المشاركين في العروض بمختلف المراحل السنية والتعليمية.



وأوضح مصطفي عبد الحميد فرج رئيس مجلس إدارة هيئة الشبان العالمية بالقليوبية والممثل القانوني لمدارس الجمعية أن الاحتفالية تأتي في إطار الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية والذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام واحتفلت به المدرسة اليوم الأربعاء في إطار تجديد الصلة والهوية بلغتنا الام الممتدة عبر التاريخ ولابراز قيمتها الفريد والتأكيد علي الهوية العربية وترسيخ دعم القضية الفلسطينية في نفوس الأجيال الجديدة وتعليمهم أن العربية لغة الشعر والفنون.

أضاف أن الاحتفال باللغة العربية حدث عظيم لأنها اهم لغات العالم مشيرا الى أنه جري ربط احتفالات هذا العام بالقضية الفلسطينية واحداث غزة في إطار الجهود لدعم القضية وترسيخها في أذهان الأجيال الجديدة والتأكيد علي الوقوف خلف القيادة السياسية الداعمه للقضية وجهودها في إغاثة أهل فلسطين ورفض الإبادة والتجهيز والحفاظ علي تراب ومقدسات الوطن.

وشدد فرج علي ضرورة أن يكون هناك وقفة جادة للمتخصصين والعلماء والجهات والهيئات المنوطه بحماية اللغة العربية للتخطيط واستعادة ريادتها لأن العربية لغة خالدة وتحتاج لتدخل عاجل لإعادتها الي مكانتها في تعاملاتنا وبين الأجيال الجديدة.

الاحتفال بيوم اللغة العربية

received_331331633131573

received_1038010574140220

received_1377376349543316

received_1846872575762758