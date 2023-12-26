ورشة تدريبية لأطباء الصحة بالدقهلية للحد من الولادة القيصرية الغير مبررة

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الدقهلية، اليوم الاثنين، اختتام فعاليات الدورة التدريبية على “ الولادة الطبيعية الآمنة” والتي أقيمت تحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة فى إطار تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بتنفيذ مبادرة الدولة المصرية لخفض معدلات الولادات القيصرية غير المبررة.

استمرت الدورة على مدار 3 أيام بمشاركة نحو 38 من مشرفات وممرضات أقسام النساء بالمستشفيات التابعة .

حاضر بالورشة التدريبية الدكتور راجح البيه، والدكتور يحيى رميح مسؤولي مبادرة " الحد من الولادات القيصرية غير المبررة " علاوة على مس أميمة صبحى مدير إدارة التمريض ومس ابتهال شعبان من إدارة التمريض.

وقال الدكتور يحيى رميح رئيس وحدة "الحد من القيصريات " أن التمريض ضلع أساسي وشريك رئيسي لاستمرار النهوض بصحة المرأة المصرية وأنه لابد من العمل سوياً لتحقيق أهداف وحدة الحد من القيصريات من خلال تدريب الطاقم الطبى وتثقيف المريضات.

وفي ختام الورشة قام وكيل الوزارة بتسليم شهادات إتمام الدورة للمشاركين واطمأن على مدى استفادتهم منها معربا عن تقديره لجميع المشاركين بها .

ورشة تدريبية لأطباء الدقهلية للحد من الولاد القيصرية (2)

ورشة تدريبية لأطباء الدقهلية للحد من الولاد القيصرية (3)

ورشة تدريبية لأطباء الدقهلية للحد من الولاد القيصرية (4)