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الجمعة 22 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"صحة الدقهلية" تختتم دورة تدريبية على منظومة ميكنة ألبان الأطفال

جانب من الدورة التدريبية
جانب من الدورة التدريبية
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نظمت مديرية الصحة بالدقهلية تحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل الوزراة وبالتنسيق بين مركز المعلومات وادارة رعاية الأمومة والطفولة دورة تدريبية على منظومة ميكنة البان الأطفال وذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار بتنفيذ المخطط القومى للتحول الرقمى. 

استمرت الدورة على مدار 5 ايام خلال الفترة من 16/12/2023 إلى 21/12/2023  وذلك بمعمل تدريب ICDl الخاص بمديرية الصحة. 
وشارك بالدورة نحو 90 متدرباً من بينهم  36 طبيباً من الادارات و 36 صيدلياً مشاركاً فى برنامج ميكنه البان الأطفال المدعمه وكذلك فريق اداره رعايه الامومه والطفوله ومركز المعلومات.

وتولى التدريب مدير مركز المعلومات رانيا عبد العال ومن مركز معلومات الوزارة الدكتورة  لبنى المليجي وبحضور الدكتورة ايمان سلامة مدير ادارة رعاية الامومة والطفولة.

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الأمومة والطفولة الدقهلية رعاية الأمومة والطفولة مديرية الصحة بالدقهلية مركز معلومات