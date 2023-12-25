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الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

"الضمان والجودة": إطلاق المنصة الإلكترونية للإطار الوطني للمؤهلات يناير المقبل

د.علاء عشماوي رئيس
د.علاء عشماوي رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية لضمان والجودة
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كشف الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، تفاصيل الإطار الوطني للمؤهلات، لافتًا إلى أنه سنطلق منصة إلكترونية يناير 2024.

وأضاف رئيس الهيئة خلال لقاء يعقد الآن لشرح استراتيجية الهيئة خلال الفترة المقبلة: يكفل الإطار معادلة المؤهلات الكصرية بالمؤهلات العالمية من خلال معايرته بإطار مركزي كاطار المؤهلات الأوروبية مما يتيح فرص الانتقال عبر الحدود للمتعلمين والعاملين على وجه سواء.

وتابع، سيتم فتح باب التقدم لإدراج المؤهلات المعتمدة في مصر من قبل الجهة المانحة للمؤهل وذلك من خلال المنصة الالكترونية الخاصة بالإطار الوطني للمؤهلات. 

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