إل جي تقدم تكنولوجيا التبريد والتدفئة المتقدمة مع إطلاق تكييف "HERO"



أعلنت شركة إل جي مصر عن أحدث حلولها التكنولوجية في مجال تبريد وتدفئة الهواء لعام 2024، من خلال إطلاق مكيف الهواء "HERO".

يتميز تكييف "HERO" بنظام تشغيل وإيقاف تقليدي، مع التركيز الشديد على توفير أجهزة التكييف ذات الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة، الأمر الذي يعتبر تقليدًا لشركة إل جي في السوق المصرية.

تأتي هذه الإضافة الجديدة تماشيًا مع التزام إل جي المستمر بتقديم أحدث التقنيات في مجال تبريد وتدفئة الهواء، لتلبية احتياجات السوق المصرية ومتطلبات المستهلكين.

تقدم "HERO" من إل جي حلاً تكنولوجيًا استثنائيًا بأسعار تنافسية، مصممة لتوفير درجة حرارة مثالية على مدار العام وتحسين جودة الحياة للمستخدمين. يوفر المكيف أداءً سريعًا في التبريد والتسخين، مع ميزات مثل المؤقت، التشخيص الذكي، والتنظيف الداخلي التلقائي.

أكد محمد الجداوي، مدير التسويق والعلاقات العامة بشركة إل جي مصر، أن إل جي تسعي لتقديم أجهزة التكييف التي تواكب أسلوب حياة عملائها.

أضاف محمد يوسف، مدير المبيعات بشركة إل جي مصر: “الشركة تعتبر العلاقات المستدامة مع موزعيها وعملائها أمرًا حيويًا، ولذلك نحن نقدم دعمًا فعّالًا للموزعين والعملاء، وذلك وفقًا للمتطلبات والتحديات التي يواجهها كل عميل”.