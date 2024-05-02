باحث: عدم دعم الشباب في لوس أنجلوس لبايدن بسبب موقفه من فلسطين قد يجعله يخسر الانتخابات

قال الدكتور توفيق حميد الكاتب والباحث السياسي، إنّ الفوارق بسيطة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، موضحًا أن عدم دعم مجموعة من الشباب في لوس أنجلوس لبايدن بسبب موقفه من الحرب على فلسطين قد يجعله يخسر الانتخابات.

وأضاف "حميد" خلال حواره ببرنامج "كلام في السياسة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلامي و الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، أن إذا خسر الشباب في لوس أنجلوس أو كاليفورنيا عامة، فإنه قد يخسر الانتخابات.

وتابع الكاتب والباحث السياسي: "في تصوري الشخصي، أن ما يحدث الآن سيكون له تأثير في غاية القوة، وبايدن لا يملك الكثير في هذه للضغط على إسرائيل، فهناك مصالح خاصة وجماعات ضغط كثيرة مرتبطة بإسرائيل، وبالتالي، فإن قدراته بمفرده قد تكون محدودة، وقد يحتاج الأمر إلى تضافر دولي من عدة دول حتى يحدث تأثير".