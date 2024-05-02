جمال عبد الرحيم يمنع الفود بلوجر صاحب واقعة التصوير من دخول نقابة الصحفيين

قال الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن المجلس أصدر قرارًا بمنع الفود بلوجر صاحب واقعة التصوير في كافيتريا النقابة من الدخول المبنى مرة أخرى، مضيفًا:" كان يدخل برفقة ثلاة صحفيين، معروف أسمائهم لدى النقابة، وكان يتخذ الإجراءات المتبعة للدخول، ولدينا التفاصيل الكاملة عنه وعدد مرات دخوله إلى مبنى النقابة بصحبة هؤلاء الصحفيين".

واقعة الـفود بلوجر داخل نقابة الصحفيين

وأشار «عبد الرحيم » إلى أن أفراد أمن النقابة والعاملين كافيتريا، اعترضوا على تصوير أحد هؤلاء الصحفيين لفيديوهات الفود بلوجر صاحب الواقعة بالطابق الثامن من المبنى ولكن الصحفي رفض الامتناع عن التصوير وقال: "دا بيتي وأعمل اللي أنا عايزه".

التحقيق مع الصحفيين المرافقين للفود بلوجر

وأكد أنه جرى تعليق صورته وبياناته لمنعه من الدخول إلى المبنى مرة أخرى، وسيعرض الواقعة في الاجتماع المقبل لمجلس النقابة، تمهيدًا لإحالة الصحفيين الذين سمحوا له بالدخول معهم وتصوير فيديوهاته للتحقيق.