الزمالك ضد البنك الأهلي.. تغيير اضطراري للأبيض في الدقيقة 11

حل حسام عبدالمجيد لاعب الزمالك بدلا من المصاب مصطفى الزناري، في الدقيقة ١١ من عمر اللقاء الذي يجمع الأبيض والبنك الاهلي، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة ٢٠ من مسابقة الدوري الممتاز.

ودخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح، مصطفى الزناري، حمزة المثلوثي، عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، أحمد حمدي.

خط الهجوم: ناصر ماهر، مصطفى شلبي، أحمد مصطفى "زيزو".

وجاء تشكيل البنك الاهلي كالتالي: حراسة المرمى: حسن شاهين.

خط الدفاع: محمد عبد الغنى، ايمن اشرف، احمد ربيع، يعقوبو.

خط الوسط: سعيدو سيمبورى، محمد فتحى، محمد هلال، ياو انور.



خط الهجوم:كريم بامبو، اسامة فيصل

يحتل الزمالك المركز الثاني عشر في ترتيب جدول المسابقة برصيد 21 نقطة، بينما يأتي البنك الأهلي المركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة.