اقرأ غدا في "البوابة".. هدايا السيسي لعمال مصر في عيدهم

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 3 مايو 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

هدايا السيسي لعمال مصر في عيدهم

كولومبيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني

"يديعوت أحرونوت": إسرائيل تواجه ضغوطًا أممية غير مسبوقة

بلينكن يدعو حماس إلى قبول اقتراح الهدنة لوقف إطلاق النار في غزة

الأمم المتحدة: الأنقاض في غزة أكثر من أوكرانيا

حرب أوكرانيا: اتهامات لروسيا باستخدام مواد سامة وإعدام الأسرى

.. وماكرون يكرر تهديده بإرسال قوات برية إلى كييف حال حدوث اختراق روسي

مسئول أمريكي يناشد الصين وروسيا بمنع الذكاء الاصطناعي من السيطرة على الأسلحة النووية