نهائي كأس العالم للأندية| فلومينينسي في مهمة صعبة أمام مانشستر سيتي.. غدًا الجمعة

ضرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي موعدًا ناريًا مع نظيره فلومينينسي البرازيلي في نهائي كأس العالم للأندية 2023 والذي يقام، في تمام الثامنة مساء غدِِ الجمعة.

وتأهل السيتي إلى نهائي البطولة بعد الفوز على فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني بثلاثية نظيفة، فيما فاز فلومينينسي على الأهلي المصري بهدفين دون رد.

ويعد مانشستر سيتي المرشح الأقوى للفوز بلقب مونديال للأندية، حيث يتمتع بتشكيلة قوية تضم عددًا من اللاعبين المميزين، على رأسهم إرلينج هالاند وفيل فودين وبرناردو سيلفا ورودري وربن دياز وكايل ووكر، كما يمتلك الفريق خبرة كبيرة في المنافسات الأوروبية بعدما فاز بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

أما فلومينينسي فهو فريق جيد، ولكنه يتمتع بخبرة أقل من مانشستر سيتي، ولا يمتلك تشكيلة بنفس قوة تشكيلة السيتي، ومع ذلك، فإن الفريق البرازيلي يتمتع بروح قتالية عالية، وهو قادر على تقديم مباراة صعبة على السيتي بقيادة مارسيلو نجم ريال مدريد السابق.

ويملك الإسبانى بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الإنجليزي دافعا قويا للفوز بالمباراة، حيث حقق 3 ألقاب بكأس العالم للأندية مع برشلونة وبايرن ميونخ، وهو أكثر المدربين تتويجا باللقب متساويا مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

يتمتع جوارديولا بسجل مثالي في كأس العالم للأندية، حيث فاز في جميع مبارياته الستة التي خاضها، وسجل فريقه 18 هدفا واستقبلت شباكه هدفين فقط، ويسعى إلى تأكيد سطوته على كأس العالم للأندية، وتحقيق لقبه الرابع ليحتل صدارة قائمة المدربين الأكثر تتويجا باللقب، متفوقا على أنشيلوتي الذي يملك 3 ألقاب أيضا.

ويدرك جوارديولا أن الطريق إلى تحقيق هذا الإنجاز لن يكون سهلا، حيث يواجهه فلومينينسي الذي حقق لقب كأس ليبرتادوريس، بعدما تغلب على منافسه بوكا جونيورز، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التي أقيمت بينهما على استاد "ماراكانا" التاريخى فى نهائي البطولة نوفمبر النهائي.

لكن جوارديولا يثق في قدرات فريقه، ويعتقد أن مانشستر سيتي لديه كل ما يلزم لتحقيق الفوز وضمان التأهل إلى المباراة النهائية، وسيعتمد على نجوم، لتحقيق الفوز في المباراة، كما يسعى إلى فرض أسلوب لعبه على الفريق البرازيلي.

على الجانب الآخر، يستعد النجم البرازيلي المخضرم مارسيلو لخوض نهائي كأس العالم للأندية للمرة الخامسة في مسيرته، وهذه المرة مع فريقه فلومينينسي البرازيلي.

ويملك مارسيلو سجلًا حافلًا بالإنجازات في كأس العالم للأندية، حيث حقق اللقب أربع مرات مع ريال مدريد في أعوام 2014 و2016 و2017 و2018.

وعاد مارسيلو إلى فلومينينسي في فبراير 2023، وقاد الفريق إلى تحقيق لقب دوري أبطال أمريكا الجنوبية (ليبرتادوريس) للمرة الأولى في تاريخه، ويسعى الآن إلى تحقيق إنجاز تاريخي جديد، وهو الفوز بلقب كأس العالم للأندية بقميص فلومينينسي.