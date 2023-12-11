رؤساء وزراء أربع دول أوروبية يحثون على وقف إطلاق النار في غزة

دعا رؤساء وزراء أربع دول أوروبية هي: إسبانيا وبلجيكا وأيرلندا ومالطا، رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل إلى إجراء "نقاش جاد" خلال الأسبوع الجاري حول الصراع بين إسرائيل وحماس في غزة.

ووفق رسالة اطلع عليها موقع "بوليتيكو" الإخباري، حسبما نشر اليوم الاثنين، فإن أربع دول أوروبية حثوا رئيس المجلس الأوروبي في رسالة على وجوب دعوة جميع الأطراف بشكل عاجل إلى إعلان وقف دائم لإطلاق النار للأغراض الإنسانية، مما قد يفضي إلى إنهاء الأعمال العدائية.

وجاء في الرسالة أيضا: "حان الوقت لكي يتحرك الاتحاد الأوروبي.. إن مصداقيتنا على المحك".

ومن المقرر أن تسلط قمة المجلس الأوروبي خلال الأسبوع الجاري الضوء بشكل أكبر على أوكرانيا، حيث يأمل الاتحاد الأوروبي في اتخاذ قرار تاريخي بشأن بدء المحادثات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، المكون من 27 دولة، فضلا عن إبرام صفقة ميزانية رئيسية، بقيمة 50 مليار يورو، من شأنها أن تمد اقتصاد البلد المتعثر بشريان الحياة.

غير أنه بالنظر إلى حجم الدمار الواقع في منطقة الشرق الأوسط، فإن القادة الأربعة أوضحوا أنه "من الضروري بالنسبة لنا إجراء مناقشة جادة حول الحرب" في القمة.

ووجهوا حديثهم لرئيس المجلس الأوروبي قائلين "ندعو قيادتكم إلى توجيه مثل هذه المناقشة التي يجب أن تهدف إلى الاتفاق على موقف واضح وحازم من جانب الاتحاد الأوروبي".