الانتخابات الرئاسية 2024.. صور | إقبال كثيف في الفترة المسائية قبيل غلق اللجان بالوادي الجديد

شهدت المقار الانتخابية بمحافظة الوادي الجديد، مساء اليوم الاثنين، إقبالا ملحوظًا من جانب الناخبين قبيل غلق اللجان ثاني أيام انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024.

وتجمع عدد كبير من الشباب والنساء أمام اللجان الانتخابية رافعين أعلام مصر، كما تصدر المشهد في العدد من لجان الانتخابات السيدات، حيث حرصن على المشاركة في الانتخابات بقوة في اول ساعة من فتح اللجان.

وانطلقت صباح أمس الأحد، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر، وتستمر لمدة ثلاثة أيام حتى الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030.

وأعلنت محافظة الوادي الجديد، عن الانتهاء من كافة التجهيزات والاستعدادات الخاصة بالعملية الانتخابية للتسهيل على المواطنين للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها اليوم وغدًا وبعد الغد.

وجهزت محافظة الوادي الجديد، 67 مقرا انتخابيا بإجمالي 82 لجنة فرعية منهم 7 لجان للمغتربين موزعة على مراكز المحافظة الخمسة بواقع 75 لجنة فرعية و7 لجان مغتربين لاستقبال 188012 ناخب وناخبة صباح اليوم بواقع 5 مراكز انتخابية موزعة على المراكز الإدارية الخمسة ( الخارجة – الداخلة – الفرافرة – باريس – بلاط".

ويضم مركز الخارجة 27 لجنة فرعية والداخلة 28 لجنة فرعية فيما تضم الفرافرة 12 لجنة فرعية، وتضم واحة بلاط 9 لجان، بينما واحة باريس تضم 6 لجان فرعية، إلى جانب لجان المغتربين بواقع 7 لجان لتمكين المواطنين من الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة.

ويخوض الانتخابات الرئاسية 2024، أربعة مرشحين هم: المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي، رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر، رمز السلم.

إقبال كثيف في الفترة المسائية قبيل غلق لجان انتخابات الرئاسة بالوادي الجديد (1)

إقبال كثيف في الفترة المسائية قبيل غلق لجان انتخابات الرئاسة بالوادي الجديد (2)

إقبال كثيف في الفترة المسائية قبيل غلق لجان انتخابات الرئاسة بالوادي الجديد (3)

إقبال كثيف في الفترة المسائية قبيل غلق لجان انتخابات الرئاسة بالوادي الجديد (4)

إقبال كثيف في الفترة المسائية قبيل غلق لجان انتخابات الرئاسة بالوادي الجديد (5)