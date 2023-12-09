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السبت 09 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس تشكيل عصابى يروج للحشيش بوسط البلد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أمرت نيابة قصر النيل الجزئية، اليوم السبت،  بحبس تشكيل عصابى ،لاتهامهم  بالاتجار في مخدر الحشيش، وتوزيعه على المدمنين بمنطقة وسط البلد.

وتبين من التحقيقات ان واعترافات  المتهمين  انهم قاموا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، وأن إحرازهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي من متحصلات اتجارهما في مادة الحشيش المخدر، والدراجة البخارية لتسهيل تنقلهما وتوصيل بضائعهما لزبائنهما من متعاطى المواد المخدرة.

بدأت الواقعة عندما تم الاشتباه فى المتهمين، وأثناء  ضبطهم قام احد المتهمين وبحوزته قطع لمادة بنية داكنة اللون، بإلقائها بجوار قدمه، فقام ضابط قصر النيل بالتقاطها، وبفحصها تبين أن القطع لمخدر الحشيش، و علبة سجائر تحوي بداخلها على تسع قطع لمادة الحشيش المخدر كما عثر بحوزتهما على هواتف محمولة ومبالغ مالية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

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