نائبة الرئيس الأمريكي: نرفض أي محاولات لتقليص مساحة قطاع غزة

جددت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، رفض الولايات المتحدة أي محاولات "لتقليص" مساحة قطاع غزة.

وقالت هاريس خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، على هامش مشاركتها في فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية ⁧الأمم المتحدة⁩ الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 والمنعقدة بمدينة إكسبو دبي بالإمارات العربية المتحدة - "بدأنا محادثات مع أطراف في المنطقة في مجال السلام، وبشكل كثيف على مدار خمسة أسابيع؛ حيث قررنا عدم قبول التهجير القسري، وعدم مد الحصار على قطاع غزة". حسبما نقلت قناة "القاهرة" الإخبارية.

وأكدت ضرورة القيام بالمزيد من الجهد لحماية "الأبرياء من المدنيين، ونسعى لإنهاء ذلك الصراع في أقرب وقت ممكن وإرساء الأمن للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ونحن سنسرع في تنفيذ الإجراءات التي سترسى عمليات السلام".

وأعربت عن رغبتها في إقامة دولة فلسطينية "تحت سلطة رسمية"، مؤكدة أن الولايات المتحدة؛ ستكون في قلب تلك الجهود الدبلوماسية.