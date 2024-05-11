مصرع مهندس في حادث تصادم مروع على كورنيش النيل ببني سويف

لقي مهندس مصرعه في الساعات الأولي من صباح اليوم السبت، إثر حادث تصادم مروع بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية على كورنيش النيل بمدينة بني سويف.

البداية عندما تلقي اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية رقم "ف و ر 6253" يقودها طفل يبلغ من العمر 16 عامًا، ودراجة بخارية يقودها مهندس، على طريق كورنيش النيل.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع قائد الدراجة البخارية، يدعي أحمد الخيال، مهندس، من قرية الزيتون التابعة لمركز ومدينة ناصر شمال المحافظة، وذلك نتيجة السرعة الزائدة لقائد السيارة.

وتمّ نقل جثمان الضحية إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، بينما تمّ تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.