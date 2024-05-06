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الإثنين 06 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

الحدائق والمتنزهات العامة ببني سويف تستقبل احتفالات المواطنين بعيد شم النسيم

حدائق ومتنزهات بني
حدائق ومتنزهات بني سويف
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فتحت محافظة بني سويف اليوم الاثنين، الحدائق والمتنزهات العامة بمراكز ومدن المحافظة أمام جموع المواطنين تزامناً مع احتفالات أعياد شم النسيم، والتي تشهد إقبالا من المواطنين متزايدا منذ الصباح الباكر احتفالا بأعياد شم النسيم وسط أجواء من الفرحة والسعادة.

ووجه محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، برفع درجة الاستعدادات بالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطري لاتخاذ كافة التدابير الوقائية استعداداً لاستقبال شم النسيم وعيد القيامة المجيد، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الميدانية المستمرة  لجاهزية الحدائق العامة والمتنزهات وتكثيف أعمال النظافة والتجميل.

وشدد المحافظ على تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على المحلات والمطاعم ومنافذ بيع السلع الغذائية لضبط السلع الفاسدة ومجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

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اعياد شم النسيم إحتفالات المواطنين الحدائق العامة والمتنزهات رفع درجة الاستعدادات محافظة بني سويف