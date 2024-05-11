رئيس الاتحاد التونسي للجمباز: العلاقات التونسية - المصرية في المجال الرياضي "متميزة"

أكد رئيس الاتحاد التونسي للجمباز عبد الباسط بوعبيدي على عمق العلاقات التونسية - المصرية في المجال الرياضي بشكل عام والجمباز بشكل خاص، مشيرا إلى دعم رئيس الاتحادين الإفريقي والمصري الدكتور إيهاب آمين المتواصل من استشارات فنية وتجهيزية للعبور بالجمباز الإفريقي إلى العالمية.

وعن الاستعدادات للبطولة الإفريقية الـ18 التي من المقرر أن تستضيفها تونس، قال بوعبيدي - في تصريح خاص لموفدة وكالة أنباء الشرق الأوسط - "إنه تم بدء الاستعداد للبطولة منذ إعلان الاتحاد الإفريقي للجمباز عن اسناد تنظيم البطولة لبلادنا وتم اختيار الملعب الأولمبي برادس لاحتضان تلك المنافسات لتظهر تونس في أبهى صورها للجميع"، مشيرا إلى أنه تم إعداد اللاعبين التونسيين رياضيا منذ عام.

وأوضح رئيس الاتحاد التونسي للجمباز، أن هذه تعد المرة الأولى التي تنظم فيها بلاده بطولة "الترامبولين" إفريقيا، مشيرا إلى أنه تم عام 2019 تنظيم البطولة العربية للجمباز، معربا عن تطلعه أن تعود تونس بقوة لتنظيم البطولات العربية والإفريقية والدولية.

وأشار بوعبيدي، إلى مشاركة المنتخب التونسي للجمباز بشتى أنواعه في البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، مؤكدا أن الهدف من تلك المشاركات الإفريقية لمنتخبات الجمباز التونسية المختلفة، التعرف على أجواء البطولات الإقليمية والدولية، وتبادل الخبرات مع أقرانهم من الدول الأخرى، مؤكدا أن سيتم الاستعداد جيدا خلال الأربع سنوات القادمة للمشاركة في أولمبياد 2028.

وهنأ رئيس الاتحاد التونسي نظيره المصري لتأهل منتخب الجمباز الإيقاعي بـ 6 مقاعد في أولمبياد باريس من خلال مشاركته في منافسات البطولة الأفريقية في رواندا، وثنائي منتخب الجمباز الفني جني محمود وعمر العربي بعد أن شاركا في البطولة الأفريقية التي أقيمت بالمغرب، معربا عن أمله في أن يقوم المنتخب المصري برفع الراية عربيا وإفريقيا والحصول على مراكز متقدمة في الأولمبياد 2024.

يذكر أن وزير الشباب والرياضة التونسي كمال دقيش افتتح البطولة الإفريقية الـ18 التأهيلية للألعاب الأولمبية ''باريس 2024'' في جمباز (الترامبولين) أمس بالقاعة متعددة الاختصاصات برادس، بحضور السفير إيهاب فهمي سفير مصر لدى تونس، والدكتور إيهاب آمين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، وعبد الباسط بو عبيدي رئيس الاتحاد التونسي للجمباز، ومحافظ بن عروس عز الدين شلبي ممثلا عن رئاسة الجمهورية التونسية، ورئيس اللجنة الفنية الدولية للجمباز الترامبولين.

ويشارك في البطولة أكثر من 45 رياضيا من 6 دول هي: مصر، وتونس والجزائر، والمغرب، وجنوب إفريقيا، وناميبيا، وستقتصر البطولة الإفريقية التأهيلية على "الترامبولين" في الفردي والثنائي.