الجامعة العربية: قمة البحرين تنعقد في ظرف استثنائي

أكدت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، أهمية انعقاد القمة العربية بمملكة البحرين نظرا للظرف الاستثنائي الذي تمر به دولة فلسطين الشقيقة، حيث تشهد تطورات غير مسبوقة وممارسات لاإنسانية باستمرار على مدار الساعة في قطاع غزة من آلة الحرب الإسرائيلية، مشيرة إلى عجز العديد من المحاولات لإيقاف هذا النزيف بشكل يسمح بتدارك الآثار الاجتماعية والإنسانية والصحية والاقتصادية الصعبة جداً في القطاع وعدد من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك خلال كلمة السفيرة اليوم السبت بالمنامة في افتتاح أعمال اجتماع كبار مسؤولي المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الدورة العادية (33).

