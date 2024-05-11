بالصور.. وزير النقل يتفقد السيارات الكهربائية المقرر تشغيلها تجريبيًا في العاصمة الجديدة

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، 10 سيارات كهربائية (تاكسي) مقرر تشغيلها تجريبيا داخل العاصمة الإدارية الجديدة، اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 15 مايو 2024 كمرحلة أولى من إجمالي عدد 145 سيارة كهربائية سيتم تشغيله تباعا داخل العاصمة الإدارية الجديدة بواقع 60 سيارة شيفروليه بولت و85 سيارة MG4.

وذلك لخدمة المواطنين والمترديين على العاصمة الإدارية الجديدة، وحيث ستكون تلك السيارات المزمع تشغيلها على أعلى مستوى من حيث أمان الركاب، حيث إن السيارات مراقبة بكاميرات إلكترونية من الداخل والخارج وأجهزة تحديد المواقع GPS وعلى اتصال دائم بغرفة التحكم المركزية داخل شركة الاتحاد العربي (سوبر جيت)، بالإضافة إلى أنها سيارة كهربائية صديقة للبيئة ولا يوجد لها صوت أو انبعاثات للعوادم ويقودها سائقين مدربين على أعلى مستوى لتقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب.

وأضافت الوزارة أن حجز السيارة سيكون متوفر عن طريق التطبيق الذكي للهاتف المحمول والمزمع إطلاقه مع أول يوم تشغيل للسيارة، وبها إمكانية الدفع بطريقتين إما عن طريق الكريديت كارد أو الكاش، كما يوجد خط ساخن 19157 لتلقي الشكاوى ومقترحات الركاب لتقديم أعلى مستوى من الخدمة والرفاهية.

جدير بالذكر أن هذه هي وسيلة المواصلات الثانية التي ستعمل داخل العاصمة بعد أتوبيسات شركة اكتا وسيعقبهما لاحقا مونوريل شرق النيل الذى يمر على ٨ محطات بالعاصمة الإدارية، وكذا والمرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف LRT الذى يمر على ٧ محطات داخل العاصمة الإدارية لتكتمل منظومة النقل المخططة للعاصمة بوسائل نقل ذكى أخضر مستدامة تتزايد مع الزيادة السكانية، كما تتكامل مع وسائل المواصلات الأخرى المؤدية إلى العاصمة من كافة أنحاء الجمهورية وصولا لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.