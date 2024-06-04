7 شهداء إثر قصف مسيرة إسرائيلية لسيارة شرطة في دير البلح وسط غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، صباح اليوم الثلاثاء، باستشهاد 7 من عناصر الشرطة الفلسطينية في هجوم لجيش الاحتلال الإسرائيلي بطائرة بدون طيار في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بينما كانوا يتنقلون في سيارتهم.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، انتشلت جثامين ثلاثة شهداء من تحت أنقاض منزل استهدفه قصف جوي إسرائيلي في حي الدرج شرق مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن الغارات الإسرائيلية طالت الأحياء الجنوبية من مدينة غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي كثيف، كما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات عنيفة على حي الصبرة والزيتون في غزة، مما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين، بينهم أطفال ونساء.