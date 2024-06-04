أبو الغيط يثمن جهود الوساطة المصرية القطرية الأمريكية لوقف إطلاق النار بغزة

دعا أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى التعامل الإيجابي مع جهود ومقترحات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الاخبارية، اليوم الثلاثاء.

وثمن الأمين العام لجامعة الدول العربية، جهود الوساطة المصرية القطرية الأمريكية لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار في غزة وضمان إدخال المساعدات.

واضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الوضع في غزة يقتضي إنهاء الكارثة الإنسانية التي ارتكبها العدوان الإسرائيلي وانسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل من القطاع وعودة النازحين إلى مناطقهم.