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السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

نائب رئيس "المجتمعات العمرانية" يكلف بإجراء الاختبارات المطلوبة لأعمال الطرق

خلال جولته التفقدية بمدن "القاهرة الجديدة - الشروق - العبور الجديدة"

جانب من الجولة
جانب من الجولة
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كلف المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بالاهتمام الشديد بإجراء الاختبارات المطلوبة لأعمال الطرق طبقاً للكود والقواعد المنظمة لذلك، وإجراء التجارب على توريدات أعمال المرافق بالمصنع قبل التوريد، وكذا إجراء اختبارات وتجارب على عينات عشوائية أثناء التوريد سواء أعمال شبكات أو تنسيق موقع، كما وجه بالتطبيق الصارم لأعلى معايير الجودة في تنفيذ مختلف المشروعات، والحفاظ على الحالة العمرانية للمدن الجديدة، وذلك خلال جولته التفقدية بمدن (القاهرة الجديدة - الشروق - العبور الجديدة)، ورافقه خلالها، المهندس كمال بهجات، والمهندس أحمد عمران، مساعدا نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أحمد شوقى، معاون المشرف على مكتب الوزير لشئون التنمية والتطوير.

وأكد المهندس أمين غنيم، خلال تفقده للأعمال بتلك المدن، ضرورة مواصلة الجهود المبذولة للحفاظ على معدلات العمل وفقاً للجداول الزمنية، ومنع حدوث أى تأخير، وضرورة العمل على تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية، لتحقيق جودة الحياة للمواطنين فى بيئة حضارية عصرية.

وأصدر نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، توجيهات بضرورة الاهتمام بالمساحات الخضراء والمناطق الترفيهية لتعزيز البعد البيئي والاجتماعي للمدن، وإزالة المخلفات والقمامة من الطرق الرئيسية.

كما شملت التوجيهات أيضاً، الحفاظ على التوريدات أثناء تشوينها وتخزينها بشكل جيد لحين تركيبها، والتصدى لسرقة وصلات المياه وإنهاء تلك الظاهرة، وتركيب عدادات لجميع الإنشاءات، والمنشآت تحت الإنشاء يتم تركيب عداد ميكانيكي لها، واستغلال الأماكن الشاغرة في إقامة المشاتل، وغسيل اللافتات وشجر الفيكس لتحسين المظهر العام، ومراعاة عمل أماكن مخصصة لصناديق القمامة -إن أمكن- عند تنفيذ أعمال التطوير ورفع كفاءة الطرق، وإجراء الاختبارات والتجارب المطلوبة لمواسير شبكات المرافق بعد تركيبها طبقاً للمتبع.

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القاهرة الجديدة الشروق المجتمعات العمرانية