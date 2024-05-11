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السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

ضبط 7 أشخاص بحوزتهم مخدرات في القاهرة

المتهمين
المتهمين
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سقط فى قبضة أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة 7 أشخاص بحوزتهم مخدرات.

البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عامل) بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته (1,400 كيلو جرام من مخدر الحشيش).

كما تم ضبط (عنصر إجرامى ، له معلومات جنائية)، وبحوزته (4 كيلو جرام من مخدر الحشيش – طبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار – مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية").

ونجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط (3 عاطلين ، لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة السلام أول .. وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين – فرد خرطوش – ميزان حساس)،وتم ضبط (عاطلان) بدائرة قسم شرطة المرج .. وبحوزتهما (1,700 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية من مخدر الإستروكس - ميزان حساس - فرد محلى وطلقتان).

وتم ضبط (عاطل – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.. وبحوزته (2,375 كيلو جرام لمخدر الهيروين)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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