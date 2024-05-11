حبس بائع خردة قتل صديقه وأشعل النيران بجسده في طنطا

قررت نيابة قسم أول طنطا فى محافظة الغربية، حبس بائع خردة متهم بقتل صديقه فى منطقة سيجر، وإضرام النيران فى جثته لخلافات مالية بينهما، 4 أيام على ذمة التحقيق فى القضية.

حبس بائع خرده قتل صديقة واشعال النيران بجسده في طنطا 4 أيام

وكانت منطقة سيجر التابعة لقسم أول فى مدينة طنطا، بمحافظة الغربية، قد شهدت مقتل شاب علي يد صديقة، بعد أن قام بقتله والقائه وسط الزراعات.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالغربية تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة لشاب وبها آثار حروق شديدة وملقاة داخل أرض الزراعات بمنطقة سيجر خلف مصنع الكاوتش، وانتقلت الأجهزة الامنية لمكان الحادث وكشفت التحريات أن المتهم يعمل بائع خردة وقام بأنها حياة صديقه بعد أن سكب عليه ماده حارقة وأضرم فيه النيران بسبب خلافات مالية بينهما.

حرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط المتهم بعد الواقعة بعدة أيام، واخطرت النيابة العامة للتحقيق والتى أصدرت قرارها المتقدم.