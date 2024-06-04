غدا.. وزير الأمن القومي الإسرائيلي يقتحم المسجد الأقصى

نقلت صحيفة «هآرتس»، اليوم الثلاثاء، عن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، القول، إنه يعتزم اقتحام المسجد الأقصى غداً الأربعاء.

وأضاف بن غفير قبيل ما يسمى بمسيرة الأعلام: «كل عام يقولون إن هذا ليس الوقت المناسب. على العكس، سنسير غداً إلى باب العامود... علينا أن نضربهم في أكثر المواضع إيلاماً بالنسبة لهم».

وفيما يتعلق بالحرب في قطاع غزة، اقترح بن غفير أن تقوم إسرائيل بوقف المساعدات الإنسانية لغزة لمدة شهر أو شهرين، قائلاً: «هناك أشياء لم نفعلها بعد... والقول لهم: لا مزيد من المساعدات الإنسانية، لم نفعل ذلك. دعونا نفعل ذلك لمدة شهر أو شهرين»، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».

كما تطرق بن غفير إلى الوضع على الحدود مع لبنان، مطالباً أن تكون العمليات هناك تحت إشرافه، وقال: «إذا سمحوا لي أن أكون مسؤولاً عن الطائرات والصواريخ وكل ما يحدث في الشمال، فسيعلم (حزب الله) ما هو الرد الإسرائيلي».

وأضاف: «لا يمكن أن يدمروا جزءاً من بلدنا ولا نرد».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق اليوم أن ستة من جنود قوات الاحتياط أصيبوا باختناقات ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء حرائق اندلعت في مساحة واسعة من الجولان بعد إطلاق وابل من الصواريخ يوم الأحد من الأراضي اللبنانية.