إصابة 4 أشخاص بينهم ضابطا شرطة في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي

أصيب 4 أشخاص بينهم ضابطين شرطة في حادث انقلاب سيارة ملاكي قبل كمين 15 مايو.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من مستشفي 15 مايو المركزي بوصول “خالد. م. ا” من سوهاج محامي، مصاب بجرح قطعي بالراس ، وكدمات ، “م. ا. ص” تاجر، مصاب بسحجات وكدمات بالجسم ، وملازم شرطه “ احمد .ع. م” مصاب بكدمات متفرقة بالجسم ، مديرية أمن سوهاج، و"أدهم. خ.م" ملازم شرطه مديرية أمن قنا ، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم.

وكشف الفحص المبدئى ؛ أثناء سير سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الشرقى قبل كمين 15 مايو ، اختلت عجلة القيادة مما أسفر عن أصابة مستقليها 4 أشخاص وتم نقلهم الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة .