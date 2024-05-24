محلل سياسي: العالم يدرك حقيقة ما يحدث في غزة منذ اللحظة الأولى

قال الدكتور شفيق التلولي، الكاتب والمحلل السياسي، إن العالم على دراية بما يحصل في قطاع غزة ليس اليوم، ولكن منذ اللحظة الأولى التي اندلعت فيها هذه الحرب، لكونها شرسة ووحشية استهدفت الحجر والبشر والشجر عبر سياسة الأرض المحروقة التي اتبعتها حكومة الاحتلال.

وأضاف "التلولي"، خلال مداخلة على فضائية القاهرة الإخبارية، أن قوات الاحتلال تقيم أكبر مذبحة بالتاريخ، بل ما يحدث في غزة هو أم المجازر التي ترجمت المجازر التي جاءت عليها دولة الاحتلال منذ أن اغتصبت فلسطين، وهي جاءت على هذا النهج لكن اليوم تتعاظم هذه المجازر وتكبر وتتمدد طولا وعرضا.

وتابع: "جيش الاحتلال يقتل المدنيين في كل مكان خاصة مخيم جباليا في شمال قطاع غزة وصولا إلى رفح الفلسطينية التي توغلت فيها قوات الاحتلال في عملية برية واجتياح شامل فضلا عن إعادة تمترسها في منتصف قطاع غزة لتقسمه إلى قسمين ولتحاصر القطاع بشكل كلي وتقيم فيه أكبر مجاعة بالتاريخ وكل هذا أصبح -بالتأكيد- العالم يدركه جيدا".