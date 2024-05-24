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الجمعة 24 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

اليوم.. "العدل الدولية" تبت في طلب جنوب أفريقيا لانسحاب إسرائيل من رفح

العدل الدولية
العدل الدولية
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تبت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، في طلب تقدمت به دولة جنوب أفريقيا لاتخاذ مزيد من الإجراءات القضائية ضد إسرائيل للحيلولة دون وقوع إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.

ويتعلق القرار على نحو خاص بطلب محتمل لانسحاب الجيش الإسرائيل، بشكل فوري، من مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

وقدمت جنوب إفريقيا للمحكمة طلبا عاجلا في هذا الشأن في العاشر من مايو.

وسوف يعلن رئيس المحكمة المحامي اللبناني نواف سلام، الحكم خلال جلسة في قصر السلام بمدينة لاهاي، تبث على الهواء مباشرة.

وبررت جنوب أفريقيا طلبها بأن الإجراءات السابقة التي اتخذتها المحكمة فيما يتعلق بحرب غزة كانت غير كافية.

وقرارات المحكمة التابعة للأمم المتحدة ملزمة، ولكنها لا تملك وسيلة لفرض الامتثال، غير أنها يمكن أن تدعو مجلس الأمن الدولي إلى التحرك.

العدل الدولية جنوب أفريقيا انسحاب إسرائيل رفح