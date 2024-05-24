ربطا رقبته بدراجة نارية.. حبس المتهمين بتعذيب كلب في عابدين

أمرت نيابة عابدين الجزئية، بحبس أربعة متهمين بربط كلب وجره من رقبته بدراجة نارية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بالتحرى حول الواقعة.

وواجهت النيابة المتهمين بالفيديوهات المتداولة، واتهمتهم بتعذيب الكلب، وأقرا المتهمان بارتكاب الواقعة بقصد "الهزار"، وأمرت النيابة بعرضهم على الطب الشرعى لبيان تعاطيهم للمخدرات، والتحفظ على الدراجه لفحصها والاستعلام عن أوراقها من المرور.

ضبط المتهمين

وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على المتهمين بربط كلب من رقبته وجره بدراجة نارية بشوارع القاهرة.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو عبر موقع "إنستجرام"، يتضمن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية، قاما بربط كلب بحبل من رقبته وجره باستخدام الدراجة بمنطقة عابدين بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم مقيمين بدائرة قسم شرطة عابدين، وبحوزتهما الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة واعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.