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الجمعة 24 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كولر والشناوي يتحدثان عن تحضيرات نهائي أفريقيا فى مؤتمر صحفي اليوم

لقطة أرشيفية
لقطة أرشيفية
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يعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي مؤتمراً صحفياً اليوم الجمعة، رفقة محمد الشناوي كابتن الفريق للحديث عن مواجهة الغد ضد الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، حسب لوائح الكاف.

يذكر أن الأهلي تعادل سلبيا مع الترجي التونسي في ذهاب نهائي أفريقيا ويحتاج للفوز بأي نتيجة لضمان التتويج بلقب الأميرة السمراء.

على صعيد متصل ، قال محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي، إن الفريق جاهز لمباراة الترجي ، وأوضح كهربا فى تصريحات صحفية، أن هناك ثقة كبيرة لدى اللاعبين وفي تحليهم بشخصية الأهلي التي دائمًا ما تكون حاضرة في المواجهات الكبيرة، مؤكدًا أن جميع اللاعبين على قدر من المسئولية لتحقيق الفوز وإسعاد الجماهير.

وطالب كهربا جماهير النادي الأهلي بالدعم والمساندة فقط أمام الترجي خلال الـ90 دقيقة، مشددًا على أن الجميع سيبذل كل ما في وسعه لإسعادهم والتتويج بالبطولة.

وأبدى كهربا حزنه لإصابة علي معلول، وقال: معلول أخ لنا جميعًا، وسنحاول الفوز بالبطولة لإهدائها له.

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