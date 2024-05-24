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الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

مجلس أمناء جامعة الإسكندرية يوجه بضرورة الاستخدام الأمثل لموازنة الجامعة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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عقد مجلس أمناء كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية اجتماعه يوم الخميس الموافق ٢٣ مايو ٢٠٢٤ برئاسة محمد فتحي أبو النصر أمين عام جامعة الإسكندرية، حيث وجه بتعظيم الاستفادة من موارد الجامعة من خلال الاستخدام الأمثل لما جاء ببنود موازنة عام ٢٠٢٥/٢٠٢٤ وبخاصة بنود الصيانة والمستلزمات السلعية.  

وأكد على أمناء الكليات سرعة الانتهاء من تحديث  بيانات منتسبى الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بقاعدة بيانات الجامعة للانتهاء من استكمال الملف الوظيفى "E- Portfolio".

كما أشاد بأداء العاملين فى أعمال ملاحظة الامتحانات للفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، ووجه باستمرار الأداء المتميز فى إطار العمل بروح الفريق  حتى نهاية  فترة الامتحانات.

 وناقش المجلس الإجراءات اللازمة للانتهاء من تنفيذ أوامر الترقيات الخاصة بالجهاز الإداري بجامعة الإسكندرية.

كما وجه أمين الجامعة بضرورة الانتهاء من حصر ترشيحات العاملين المستحقين للعلاوة التشجيعية.

وكرم المجلس منى الرويني أمين كلية الآداب بمناسبة بلوغها سن المعاش.

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