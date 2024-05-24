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الجمعة 24 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

بعد اعترافها بفلسطين.. إسرائيل تمنع القنصلية الإسبانية في القدس من تقديم خدماتها

وزير الخارجية الإسرائيلي
وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس
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قرر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، منع القنصلية الإسبانية في القدس من تقديم الخدمات للفلسطينيين.

واعترفت إسبانيا، وأيرلندا، والنرويج رسميا بالدولة الفلسطينية الأربعاء الماضي، متحدية الاعتراضات القوية من كل من إسرائيل والولايات المتحدة. وتمثل هذه الخطوة تحولا كبيرا في المشهد السياسي في أوروبا، التي كانت تقليديا مؤيدا قويا لإسرائيل.

يأتي اعتراف هذه الدول الأوروبية الثلاث وسط دعم متزايد داخل الاتحاد الأوروبي للمحكمة الجنائية الدولية، التي طلبت مؤخرا أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، فضلا عن قادة حماس.والمسئولية.

 

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