التصريح بدفن شخص مات غرقًا بالصف

صرحت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثة شخص مات غرقًا بنهر النيل نطاق قرية غمازة الصغرى التابعة لمركز الصف، بعد مناظرة الجثة والاطلاع على تقرير مفتش الصحة بأسباب الوفاة، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

البداية بتلقي مأمور مركز شرطة الصف، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوجود غريق يدعى "أحمد.س" نطاق قرية غمازة الصغرى بدائر المركز.

وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالتنسيق مع مأمور القسم بفريق إنقاذ نهري بالتنسيق مع إدارة شرطة البيئة والمسطحات المائية بالجيزة، وتم انتشال الجثة وإيداعها ثلاجة الموتى في المستشفى.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.