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الجمعة 24 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

دفن شخص والاستعلام عن صحة 3 آخرين في انقلاب سيارة بالعياط

ارشيفية
ارشيفية
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تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها في مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة ميكروباص بالعياط، وصرحت بدفن جثة الشخص المصاب عقب ورود تقرير من الطب الشرعي بأسباب الوفاة.

واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين، وأمرت بالتحفظ على السائق المتسبب في الحادث، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة. 

البداية بتلقي المقدم أحمد عبدالفتاح الملطاوي رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي ومصابين بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

بالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق نتيجة انفجار إطار السيارة مما تسبب فى انقلابها ولقي أحد الأشخاص مصرعه بينما أصيب 3 آخرون وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

ميكروباص حادث انقلاب ميكروباص