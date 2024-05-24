الأهلي يختتم استعداداته اليوم لمواجهة الترجي بنهائي دوري أبطال أفريقيا

يختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم الجمعة، استعداداته لمباراة الترجي المُرتقبة في إياب نهائي أفريقيا مساء غدا السبت، حيث يخوض الفريق المران الأخير على ملعب التتش ويعقد مارسيل كولر محاضرة سريعة قبل انطلاق مران اليوم للحديث عن بعض الأمور الخاصة بالمباراة الهامة.

ويسمح الجهاز الفني لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من مران اليوم حسب لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

كما يعقد مارسيل كولر مؤتمراً صحفياً اليوم الجمعة، رفقة كابتن الفريق للحديث عن مواجهة الغد حسب لوائح الكاف أيضاً ، كما يعقد الاجتماع الفني الخاص بالمباراة للاتفاق عن جميع الأمور المتعلقة باللقاء وموعد وصول الفريقين والزي الخاص بكل فريق.

على صعيد متصل، قال محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي، إن الفريق جاهز لمباراة الترجي، وأوضح كهربا فى تصريحات صحفية، أن هناك ثقة كبيرة لدى اللاعبين وفي تحليهم بشخصية الأهلي التي دائمًا ما تكون حاضرة في المواجهات الكبيرة، مؤكدًا أن جميع اللاعبين على قدر من المسئولية لتحقيق الفوز وإسعاد الجماهير.

وطالب كهربا جماهير النادي الأهلي بالدعم والمساندة فقط أمام الترجي خلال الـ90 دقيقة، مشددًا على أن الجميع سيبذل كل ما في وسعه لإسعادهم والتتويج بالبطولة ، وأبدى كهربا حزنه لإصابة علي معلول، وقال: معلول أخ لنا جميعًا، وسنحاول الفوز بالبطولة لإهدائها له.