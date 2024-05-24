الاستعلام عن صحة سيدة إثر محاولة ابنتها خنقها وطعنها ببولاق

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها في إصابة سيدة إثر قيام ابنتها بمحاولة قتلها، بسبب خلافات أسرية بمنطقة بولاق الدكرور، وتحفظت على الفتاة المتهمة لمثولها للتحقيق، وإجراء الكشف الطبي عليها للتأكد من سلامة قواها العقلية، واستعلمت عن الحالة الصحية للسيدة المصابة تمهيدا للاستماع إلى أقوالها، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

مريضة نفسية

وأفادت التحريات بأن الفتاة المتهمة تعانى من مرض نفسي وهو ما دفعها إلى محاولة طعن والدتها بواسطة سلاح أبيض وخنقها، لخلافات أسرية معها، لولا تدخل الجيران لمنعها والإمساك بها بعدما قامت السيدة بالاستنجاد بهم.

وكشفت والدة المتهمة والمجنى عليها أمام جهات التحقيق، أن ابنتها تعاني من مرض نفسي ولم تكن في وعيها حينما حاولت قتلها.

البداية بتلقي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال ربة منزل في عقدها الخامس بها آثار طعن وخنق وادعاء تعد آخر ومقيمة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص وسؤال المصابة أفادت بأن نجلتها فتاة عشرينية تعاني من مرض نفسي وراء إصابتها.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمة واقتيادها إلى ديوان القسم، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينها وبين والدتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.