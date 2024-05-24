"دراسات الأهرام" يُصدر "أبعاد المشروع الإقليمي الإيراني في البحر المتوسط"

الجمعة 24/مايو/2024 - 10:25 ص

أصدر مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية العدد الأحدث من سلسلة "كراسات استراتيجية" للباحث في الشأن الإيراني، إسلام المنسي، بعنوان "أبعاد مشروع الممر البري الإقليمي الإيراني إلى البحر المتوسط".

ويعد مشروع الممر الإيراني إلى البحر المتوسط من أهم وأبرز المشروعات المتعلقة النفوذ الإقليمي الإيراني في المنطقة العربیة؛ إذ يمر بالعراق وسوريا اللتين تشهدان منذ سنوات طويلة أكبر قدر من التدخلات الإيرانية وكذلك انتشار أكبر عدد من الميليشيات المسلحة الموالية لطهران، كما يمتد فرع من الممر إلى سواحل لبنان أيضًا.

وسعت الدراسة لتتبع الوسائل والأدوات المختلفة التي نفذتها إيران والمجموعات المحلية الموالية لها في سوريا والعراق من أجل شق طريقها نحو المتوسط وتمهيد الأرض لذلك على امتداد مسارات الطريق المتعددة، ومحاولاتها لترسيخ وجودها في كامل الرقعة الجغرافية الممتدة من حدودها الغربية وصولا إلى سواحل شرق المتوسط.

ويستعرض المنسي في دراسته أبعاد المشروعات المتعلقة بالممر البري في العراق وسوريا، وترصد محاولات التصدي للمشروع العابر للحدود، ومدى نجاح تلك المساعي في إعاقة سير المشروع.