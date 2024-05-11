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السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

هروب السائق المتهم فى حادث الطريق الدائرى بالمعادي (صور)

جانب من الحادث
جانب من الحادث
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كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى واقعة حادث اصطدام سيارة نقل بعدد من السيارات أعلى الطريق الدائري بالمعادى عن فرار سائق النقل المتهم.

وأضافت التحريات أن عشرات السيارت تهشمت فى الحادث.

وتوفي 4 أشخاص وأصيب 11 آخرين، في حادث تصادم ميكروباص مع سيارتي نقل وملاكي بالطريق الدائري، اليوم السبت، ما تسبب في ظهور كثافات مرورية باتجاه المنيب.

وجاءت أسماء الضحايا في الحادث كالآتي: مهند أحمد مبارك 24 سنة (طبيب)، وذكي عيد 30 سنة (سائق)، وياسمين عبد السلام أحمد 50 سنة (ربة منزل)، ياسر عبد السلام أحمد 31 سنة (موظف).


واستعانت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بأدوات تقطيع لإخراج الجثث من داخل السيارات المتصادمة أعلى الطريق الدائري المتجه للمنيب.

واستخدمت قوات الحماية المدنية، “مناشير وصواريخ” ومعدات رفع لسحب السيارة الملاكي من أسفل السيارة النقل.

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