الأنبا عمانوئيل يشهد حفل تخرج الشباب الجامعي بقاعة المؤتمرات في الأقصر

تحت رعاية وحضور الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، أُقيم الحفل السنوي للخريجين بأسرة القديسة سابينا للجامعيين، بقنا، وأسرة الطوباوي كارلو أكوتيس للجامعيين، بالأقصر، بقاعة المؤتمرات.

حضر الحفل رفقة الخريجين العديد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، بمشاركة عائلات، وأقارب، وأصدقاء الخريجين.

بدأ الحفل بكلمة الأب يوحنا معطي، المرشد الروحي لأسرة الطوباوي كارلو أكوتيس حول "أهمية مشاركة الشباب في الأنشطة الجامعية الكنسية"، والحث على الالتزام بها، كما قدم جزيل الشكر لنيافة الأنبا عمانوئيل، لدعمه الدائم، وتشجيع الشباب في كافة المجالات

وعقب ذلك، قدمت مجموعة البانتو مايم عرضًا بعنوان "لمسك إيدينا"، كما قدم فريق الترانيم مجموعة من التراتيل الروحية، التي تتضمن عنوان الحفلة "الخلاص"، ثم تم عرض فيلم تسجيلي، يحتوي على حصاد الأنشطة السنوية للأسرتين على مدار السنة الدراسية.

تلا ذلك، استعراض فريق مجمع من الأسرتين لعرض مسرح الظل بعنوان "الخلاص"، تضمن سرد قصة خطيئة آدم وحواء، ومجئ المسيح، ليخلصنا من الخطيئة.

كذلك، تم الإعلان عن أمناء الأسر للعام الدراسي القادم. واختتم الاحتفال بكلمة راعي الإيبارشية، التي أعرب فيها عن سعادته الكبيرة بتخرج أبنائه من المرحلة الجامعية، متمنيًا لهم دوام التوفيق، والنجاح، مؤكدًا اهتمامه بالانشطة الشبابية، مشددًا على استمرار، ودعم، وتطوير الأنشطة في المرحلة المقبلة، ثم كرم نيافته الخريجين وسط عدد من الآباء الكهنة، رعاة الكنائس، والراهبات. وانتهى الحفل بتلاوة الصلاة الربية، والبركة الرسولية.